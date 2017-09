Le groupe suisse de conseil en management et en technologies poursuit son développement en France en annonçant la création sur son bureau de Strasbourg d’un centre de services spécialisé en ERP et en business intelligence. Opérationnel depuis avril, ce centre de services est le troisième du genre mis en œuvre par son bureau de Strasbourg. En 2012, celui-ci avait déjà créé un centre de services dédié aux technologies Microsoft et Cobol et, en 2014, il avait mis sur les rails un centre dédié à la digitalisation et aux technologies Web. Le nouveau centre de services compte une dizaine de consultants, qui s’ajoutent à la cinquantaine de consultants cumulés des deux autres centres. Il arbore des compétences sur les principales technologies du marché : SAP, Sage, Oracle, Infor, Salesforce… pour la partie ERP, et Business Objects, Qlik… pour la partie BI. Il développe également une expertise sur la technologie open source d’Odoo.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la tendance à l’œuvre depuis plusieurs années au sein du groupe conduisant à transférer progressivement les ressources travaillant en mode régie vers des centres de services au forfait, qui permettent de mutualiser les expertises et de mieux gérer la charge. Les centres de services sont ainsi devenus le modèle de production majoritaire au sein du groupe, avec environ 60% du chiffre d’affaires actuellement, contre 90% du CA en mode régie il y a quelques années.

Outre la transformation rapide de son modèle de production, Amaris France se distingue par la vigueur de sa croissance organique. La société est ainsi passée en neuf ans d’une vingtaine de consultants à 780 collaborateurs. Et elle devrait franchir le cap des 1.000 collaborateurs d’ici à la fin de l’année. Le chiffre d’affaires suit la même tendance : il devrait atteindre 55 M€ cette année contre 35 M€ en 2016, soit +60%.

Un succès dont les ressorts sont parfaitement identifiés et lubrifiés par le PDG de la filiale française, Arnaud Brizzi. Ce dernier en compte cinq principaux : l’internationalisation du groupe – présent dans 45 pays via 65 bureaux pour un chiffre d’affaires de 180 M€ – qui offre aux collaborateurs des opportunités de carrière à l’international et un vaste choix de mobilité interne ; son ERP, développé en interne selon une logique 100% digitale, qui lui permet d’anticiper son activité et de faire de la croissance sereine ; sa capacité à recruter en CDI via des centres de recrutement répartis dans le monde ; son indépendance préservée en misant sur la largeur d’offre, la diversification des clients et des modèles de production ; et enfin son agilité à s’adapter à la déréglementation du marché du travail en faisant largement appel à des consultants indépendants ou en portage salarial (15% de l’effectif).