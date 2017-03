La Caisse des Dépôts vient d’investir 36,3 millions d’euros pour financer les projets d’Altitude Infrastructure THD. L’institution financière entre à hauteur de 33% dans le capital d’Alto, une holding dotée de 110 millions d’euros créée par l’opérateur normand, dédiée au financement de six réseaux d’initiative publique très haut débit existants (Vannes Agglo Numérique, THD 83, Resoptic, Provence Alpes ConnecT, THD 06 et Manche Fibre). Altitude Infrastructure détient les autres 67%. Un emprunt à long terme (16 années), sans recours sur les actionnaires, contracté auprès de Société Générale Corporate & InvestmentBanking (arrangeur), d’Edmond de Rothschild Asset Management (via sa plateforme BRridge) et d’Unifergie (accompagné du Crédit Agricole Normandie-Seine), permettra de diversifier et d’optimiser le financement des six projets

Ceux-ci ont pour objectif d’accélérer la couverture en très haut débit des territoires concernés en desservant plus de 600.000 foyers et entreprises en fibre optique, d’ici 2030. Cela représente 50% du nombre de prises FTTH contractualisé par le groupe Altitude Infrastructure.