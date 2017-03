Altice et ses filiales SFR et Portugal Telecom rejoignent l’alliance ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance). D’autres entités du groupe de Patrick Drahi et leurs filiales intégreront également le réseau, indique un communiqué du groupe sans plus de précisions.

Fondé par Century Link (USA), Deutsche Telekom (Allemagne), Reliance Jio (Inde) et SK Telecom (Corée du Sud), ngena est un réseau d’opérateurs de télécommunications fondé sur le partage d’actifs réseaux, en utilisant les technologies du cloud et de la virtualisation, pour fournir des services de VPN. Ce réseau devrait permettre aux entreprises internationales, clientes de chaque membre de l’alliance, d’accéder à un réseau global, tout en étant soutenu localement par le réseau de chaque membre de l’alliance.

« Contribuer et tirer profit de l’alliance constituent une réelle opportunité pour Altice. Nous sommes convaincus que ngena est un acteur unique sur le marché mondial du SDWAN aujourd’hui. Il combine la dernière technologie SDN de Cisco avec une automatisation de bout en bout et un modèle économique agile et puissant, intégré dans une approche de type économie participative. En particulier, nos clients internationaux pourront bénéficier des services de VPN basés sur ngena », explique dans un communiqué le directeur Exécutif Entreprises du groupe Altice, Pascal Rialland.

Depuis l’annonce officielle de sa création au Mobile World Congress de février 2016, ngena a négocié avec plus de 20 partenaires dans le monde afin que ceux-ci rejoignent l’alliance. ngena prévoit d’être opérationnel au cours du premier semestre.