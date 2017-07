Après un premier partenariat de distribution signé en 2015, le spécialiste open source de la gestion de contenu et des processus Alfresco Software a signé un partenariat technologique avec Arondor, une ESN spécialiste de la gestion documentaire. Celle-ci propose des solutions basées sur des technologies ECM & BPM reconnues. A la fois intégrateur et éditeur, il intervient sur l’ensemble des services permettant de mener à bien un projet de gestion documentaire / de processus, de sa conception à sa maintenance. Arondor adresse de nombreux secteurs et compte quelques belles références dans la banque/assurances, le secteur public, l’industrie et les services. De son côté, Alfresco propose une approche orientée vers l’innovation, s’appuyant sur une technologie ouverte. A travers ce double partenariat, les deux entreprises proposent de nouvelles alternatives plus modulaires à leurs clients et prospects.

Le partenariat technologique concerne deux produits dédiés aux problématiques de la migration et de la gestion de contenu : ARender et Fast2. Le premier est un visualisateur HTML5 avancé de documents. Il permet d’afficher, de découper, d’annoter et de comparer plus de 300 formats de documents sans avoir à les télécharger. Fast2 est quant à lui un ETL(Extract/Transform/Load) documentaire permettant d’extraire d’une plateforme source des documents et leurs métadonnées associées, de les transformer, de les transférer dans un référentiel GED tel qu’Alfresco et de simplifier le décommissionnement de solutions vieillissantes. Les deux solutions disposent de connecteurs Alfresco. « Ce partenariat technologique est un avantage complémentaire à notre offre Alfresco. Son objectif est d’accélérer la transformation digitale des entreprises en leur proposant des solutions standards et ouvertes, de sorte à pouvoir intégrer différents systèmes et à fournir plus de valeur aux utilisateurs finaux.I l n’est pas question de concurrence entre Arondor et les autres partenaires intégrateurs d’Alfresco mais bien de collaboration au sein d’un écosystème dont l’objectif commun est d’apporter une valeur complémentaire aux entreprises », affirme dans un communiqué Maxime Orain, directeur des marchés grands comptes des secteurs industrie et services chez Alfresco.