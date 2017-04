L’ESN Delaware Consulting France annonce une opération de croissance externe stratégique avec l’acquisition d’Alema Conseil, société de services spécialisée dans l’administration et l’infogérance d’infrastructures SAP.

Implantée en France depuis 2010, Delaware Consulting rassemble plus de 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros. La société revendique l’accompagnement de plusieurs dizaines de grands comptes et ETI, notamment sur les secteurs du retail et de l’industrie.

À travers cette opération, la société souhaite étendre sa gamme de services et son expertise technique notamment en matière de conception d’infrastructures SAP, d’infogérance, de gestion de projets, de migration ou encore de maintenance technique et applicative. Le nouvel ensemble se positionne comme un guichet unique permettant aux clients de s’appuyer sur une équipe d’experts complémentaires pour mettre en œuvre leurs projets autour des technologies SAP. Les équipes d’Alema Conseil ont rejoint celles de Delaware Consulting a Paris, à la Tour Montparnasse afin « de créer plus de synergies et de partager une culture d’entreprise commune ».

« Cette fusion est un signal fort et offre de nouvelles perspectives à nos clients. Nous sommes ainsi en mesure de répondre de bout en bout aux nouvelles attentes du marché en proposant une offre de service unique s’appuyant sur une parfaite maitrise technique et applicative autour de SAP », explique dans un communiqué Didier Galland, associé de Delaware Consulting France.

De premiers projets sont en cours de déploiement. Le groupe prévoit par ailleurs de lancer prochainement une campagne de recrutement pour renforcer ses équipes techniques et métiers.