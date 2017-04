Akamai Technologies vient de conclure un accord pour acquérir le spécialiste de la gestion des performances numériques Soasta. Les conditions financières de cet accord ne sont pas dévoilées. Dans un communiqué, le leader de la diffusion réseau des contenus indique simplement que la transaction au comptant devrait se conclure au début du deuxième trimestre.

Akamai précise encore « qu’au travers de cette acquisition, il souhaite aider ses clients à mieux appréhender l’impact commercial de leurs stratégies d’optimisation de leurs applications et sites Web ». L’opération lui permettra d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son portefeuille de solutions de gestion des performances Web. Ses clients devraient ainsi pouvoir mesurer avec précision l’expérience offerte par leurs applications aux utilisateurs réels et son influence sur leur comportement. Ce qui leur permettrait de mieux définir leurs priorités et de mettre en place les stratégies d’optimisation des performances plus efficaces. Les solutions de Soasta leur offriront par ailleurs la possibilité de tester les optimisations à grande échelle avant leur déploiement et de valider leur impact commercial après leur lancement.

Soasta est une entreprise privée basée à Mountain View, en Californie. Elle compte parmi ses clients des entreprises comme Huawei, SAP, Avaya, Lenovo, Hallmark, ToysRus, Havas, l’aéroport de Gatwick (Londres) ou encore CBS Interactive.