Le spécialiste des services de réseau de diffusion de contenus Akamai a nommé Justine Harris au poste de Regional Vice President, Channel and Alliances, pour la région EMEA.

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’informatique notamment au sein de grandes entreprises telles que Novell, BMC Software et Iptor, Justine Harris sera en charge du développement et de la gestion de la stratégie de distribution d’Akamai dans la région EMEA et contribuera de manière significative à la stratégie de l’entreprise à l’échelle mondiale. À ce titre, elle travaillera en étroite collaboration avec les intégrateurs, les VARs, les opérateurs et autres partenaires de la région. Basée au Royaume-Uni (siège social européen d’Akamai) elle reportera à Micheal McCollough, Vice President, Global Channels & Alliances.

« La région EMEA est essentielle pour Akamai et nous nous engageons pleinement à développer et à accélérer notre développement sur ce marché », explique Micheal McCollough. « Les solides connaissances IT de Justine contribueront au succès d’Akamai. Nous souhaitons développer et renforcer l’écosystème de notre réseau en instaurant des relations sérieuses et durables avec nos partenaires, afin d’offrir à nos clients les meilleurs résultats possibles. »

Avant de rejoindre Akamai, Justine Harris travaillait chez CA Technologies, où elle a occupé plusieurs postes dans la gestion des ventes. Plus récemment, elle a supervisé la stratégie de ventes de fournisseurs mondiaux de services managés, des initiatives de mise sur le marché et des services de diffusion au sein de l’organisation du réseau de CA.