Le spécialiste de l’IoT et du M2M Actility vient d’annoncer l’acquisition d’Abeeway, une jeune pousse qui a développé un GPS peu consommateur d’énergie (la fusion des données et les calculs se font dans le cloud). Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. On sait toutefois que la société basée à Lannion (22) a levé le mois dernier 75 millions de dollars (68,6 millions d’euros) auprès d’investisseurs nouveaux et existants afin « d’optimiser son portefeuille de technologies et d’accélérer sa croissance mondiale », ce qui lui donne les moyens de ses ambitions.

La technologie d’Abeeway sera intégrée à la plateforme Thing Park Location d’Actility. « Nous constatons une demande considérable pour les solutions IoT localisables de la part de l’industrie », explique dans un communiqué le directeur général d’Actility, Mike Mulica. « Nous avons rapidement développé notre plateforme ThingPark Location afin de fournir des outils puissants aux fournisseurs de services et à nos clients appartenant à l’écosystème de la géolocalisation. En tant que partenaire de longue date d’Abeeway, nous avons vu un solide potentiel dans l’intégration de leur technologie brevetée de GPS assisté (A-GPS) et de leur expertise en matière de suivi, aux capacités de notre plateforme ThingPark. Cet ajout permet de proposer des capacités de géolocalisation révolutionnaires du point de vue de la précision, de la vitesse, de la consommation énergétique et du coût total de propriété ». Selon le dirigeant, la plateforme de localisation IoT ainsi enrichie « ouvrira la voie à une révolution dans le secteur de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement ».

La plateforme ThingPark Location pourrait bien entendu servir au développement d’autres applications via des API couplées à la capacité bidirectionnelle de la liaison LoRaWAN. Ainsi, une application contre le vol pourrait utiliser une localisation sur un réseau à faible consommation d’énergie afin de délimiter un périmètre de mobilité pour un équipement, déclenchant une alarme lorsque celui-ci en sortirait. L’application pourrait ensuite demander des mises à jour de localisation basées sur un GPS standard afin de pouvoir suivre l’objet en temps réel.