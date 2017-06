Acronis réunit ce jeudi 8 juin au Sofitel de l’Arc de Triomphe à Paris une cinquantaine de partenaires pour leur dévoiler la version 12.5 de sa solution de sauvegarde Acronis Backup. Une nouvelle version que l’éditeur présente comme révolutionnaire et qu’il positionne comme une véritable solution de protection de données. L’éditeur justifie ce nouveau positionnement par l’ajout de plusieurs nouveautés majeures, parmi lesquelles une fonction de protection automatisée contre les rançongiciels (Acronis Active Protection), une fonction de restauration automatisée des données endommagées, une fonction de vérification de l’intégrité des sauvegardes avant restauration basée sur une technologie blockchain (Acronis Notary).

Autre avancée majeure pour Acronis Backup : la totalité des fonctions et services de protection de données de l’éditeur est désormais réunie sur une seule plateforme administrable depuis une interface web unique. Cette console unique est ainsi capable de sauvegarder des données ou des instances de 21 environnements différents, qu’ils soient physiques (Windows, Linux, Mac OS X, Oracle, iOS et Android …), virtuels (VMWare, Hyper-V, Red Hat Virtualization, Linux KVM, Citrix XenServer…) ou Cloud (Office 365, Azure, Amazon EC2…).

Cette plateforme unique administrable via une console centralisée retiendra en premier lieu l’attention des fournisseurs de services hébergés à qui elle devrait simplifier la vie. Les fournisseurs de services hébergés captent désormais 20% des revenus de l’éditeur et sont en très forte croissance. Samy Reguieg, DG d’Acronis en France assure ainsi que l’activité cloud a progressé de 250% en 2016. Son offre cloud est en cours de lancement sur StreamOne, la plateforme d’agrégation cloud de Tech Data, qui rejoint ainsi Ingram Micro en qualité de grossiste habilité à promouvoir ses solutions cloud.

La sortie d’Acronis Backup 12.5 devrait contribuer à entretenir la dynamique de croissance d’Acronis France. Selon Samy Reguieg, la filiale française de l’éditeur vient d’achever son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Elle a ainsi vu ses ventes progresser de plus 30% en 2016. Acronis France compte désormais une quinzaine de personnes et cherche deux commerciaux et un avant-vente supplémentaires.