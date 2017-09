L’intégrateur strasbourgeois Acesi cherchait depuis six mois à recruter un spécialiste télécoms pour développer l’activité hébergement et vente de liens en marque blanche. Il vient de trouver le profil idéal en la personne de Fahri Addala, qui dirigeait jusque-là l’agence SFR Business distribution de Strasbourg. Fahri Addala a été nommé responsable de la BU Télécoms & Hébergement Acesi Group, en charge notamment de son développement commercial. Portée par Acesi Net, une nouvelle filiale dans laquelle Fahri Addala a pris une participation, cette activité s’appuie sur l’effectif d’Acesi, notamment le service clients, les déploiements, le consuting réseau et sécurité.

Acesi Net propose toute la palette des offres data (SDSL, Fibre optique, Lan To Lan…) mais entend bien aussi se développer dans les services voix. Pour se différencier, l’intégrateur planche sur des offres groupées associant ses expertises historiques, notamment dans le domaine de la sécurité, et télécoms. L’entreprise est également en pleine réflexion sur le développement d’une offre d’hébergement.

Acesi vise une centaine de sites raccordés d’ici à la fin de l’année et 300 d’ici à la fin de l’année prochaine. Pour mettre toutes les chances de son côté, la société a mis en place un plan de commissionnement de l’équipe commerciale en fonction du nombre de sites raccordés, du chiffre d’affaires et de la marge.

Entreprise alsacienne basée à Entzheim (Strasbourg), mais également implantée à Mulhouse, à Besançon, en Suisse (Bâle, Genève) et au Canada (Montréal), Acesi a réalisé 14 M€ de CA en 2016 avec un effectif de 61 collaborateurs.