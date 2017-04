Acer lancera le mois prochain une solution d’initiation au code informatique à l’usage des établissements scolaires baptisée Acer Cloud Professor. Cette offre, adaptée d’une solution déjà commercialisée sur le marché taiwanais, cible les professeurs et leurs élèves et permet d’apprendre à coder en programmant différents matériels allant du circuit imprimé type Arduino au bras robotisé, en passant par le drone.

Cette offre s’inscrit dans la continuité des initiatives que le constructeur déploie pour s’assurer une présence dans le secteur de l’éducation. Acer mutualise depuis cinq une équipe européenne dédiée éducation et propose ainsi toute une gamme de matériels adaptés tels le Spin 11, un produit convertible équipé d’un chassis renforcé et d’une caméra sur le clavier, ou encore le mini-PC TravelMate B115, mais également des produits éducatifs, des solutions de gestion de classe, et bien-sûr des solutions de classe mobile.

Depuis quelques mois, ces solutions de classe mobile sont configurables en ligne directement par les établissements scolaires ou par les revendeurs. Et depuis ce mois d’avril ce configurateur (accessible depuis le site écolenumérique-acer.fr) est interfacé avec les sites des grossistes, ce qui permet de générer automatiquement des devis personnalisés et de transformer ces devis en commandes fermes.

Plus généralement, ces initiatives sont représentatives de la stratégie orientée usages et marchés verticaux que développe Acer depuis l’arrivée de son nouveau président, Jason Chain, en 2013. Le constructeur s’est ainsi récemment associé à Eryma pour développer Blue Secure une solution de contrôle des flux magasin à destination du retail qui sera mise sur le marché dans le courant du trimestre. Acer a également acquis l’année dernière la société américaine GranPad, à l’origine d’une tablette adaptée au super séniors (quatrième âge), avec l’ambition de conquérir les Ehpad et établissements spécialisés. La version francisée dera mise sur le marché dans le courant du troisième trimestre.

Ces différentes solutions devraient contribuer à renforcer les parts de marché d’Acer dans le BtoB, qui pèse 30% de ses revenus.