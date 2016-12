Accenture a annoncé ce lundi être entré en négociations exclusives pour acquérir Arismore, société de services de 270 personnes basée à Saint-Cloud (92) spécialisée dans la sécurité et la gestion des accès et des identités. « L’acquisition d’Arismore serait une étape importante dans notre stratégie de croissance et renforcerait significativement notre position sur le marché français des services de sécurité et de gestion d’identité numérique, » déclare Christian Nibourel, président d’Accenture France et Benelux dans un communiqué. L’opération vise également pour Accenture à accroitre sa base clients. Arismore avait lui-même procédé fin 2014 au rachat du spécialiste de la gestion des accès et des identités numétiques Kernel Networks, une société de 70 personnes et de 8 M€ de chiffre d’affaires, qui lui avait permis de porter ses revenus à 34,7 M€ sur l’exercice clos fin mars 2016 (y compris 12% de croissance organique). A la suite de cette opération, son activité sécurité avait pris le dessus sur son activité services d’architecture d’entreprise. Fondé en 2002 par Eric Boulay, toujours aux commandes de l’entreprise, Arismore adresse une clientèle de grands comptes dans les secteurs des télécommunications, des médias, de la distribution, de l’énergie, des transports, de la banques et des assurances.