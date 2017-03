C’est un sérieux investissement que réalise Accenture. Le géant mondial du conseil consacre en effet 900 millions de dollars pour former ses 200.000 employés axés sur la technologie aux technologies émergentes telles que le cloud, l’intelligence artificielle ou la robotique. C’est ce qu’a expliqué son président et CEO Pierre Nanterme a l’occasion de la présentation des résultats trimestriels aux analystes rapporte CRN. Plus de 70.000 salariés ont bénéficié l’an dernier de formations sur les nouvelles architectures, les plateformes intelligentes. Les 130.000 restants seront formés d’ici deux ans. « La transformation à grande échelle de notre activité nécessite des investissements très significatifs dans nos salariés afin de s’assurer qu’ils ont les compétences nécessaires pour servir nos clients, aujourd’hui et dans le futur », a expliqué le dirigeant.

Toutes les formations ont été digitalisées afin d’optimiser les coûts. Ces formations renforcent l’offensive d‘Accenture sur le marché du numérique, du cloud et de la sécurité qui représentent 45% du chiffre d’affaires du deuxième trimestre. C’est aussi un moyen d’attirer les meilleurs talents du secteur a encore expliqué Pierre Nanterme. Accenture a récemment franchi le cap des 400.000 salariés dont la moitié opèrent dans le secteur technologique.

Les acquisitions sont un autre moyen de faire le plein de compétences. Le groupe basé en Irlande a ainsi réalisé 16 opérations au cours des 6 derniers mois (dont 11 au cours du deuxième trimestre), pour une valeur totale de 800 millions de dollars, et le seuil du 1,5 milliard de dollars devrait être atteint d’ici le 30 août, date de clôture de l’exercice. « Nos acquisitions nous permettent de recruter des compétences très pointues. S’appuyer sur la seule croissance organique prendrait trop de temps », a précisé le patron français.

Chiffre d’affaires en hausse, bénéfice en baisse

Les résultats du second trimestre, arrêtés au 28 février, sont plus ou moins en phase avec les prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires atteint 8,32 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 5% en dollars et de 6% en monnaies locales. C’est un peu moins que les 8,34 milliards de dollars attendus par Seeking Alpha. Le bénéfice net s’établit à 887 millions de dollars ou 1,33 dollar par action, contre 1,40 milliard de dollars ou 2,08 dollars par action un an plus tôt. Seeking Alpha tablait sur 1,30 dollar par action.

Les ventes sur le marché américain ont grimpé de 4% à 3,96 milliards de dollars. Avec 2,83 milliards de dollars, la croissance se limite en Europe à 2%. Encore est-elle due à la progression à deux chiffres enregistrée au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse. Grâce à une activité très dynamique au Japon, en Chine et en Australie la croissance atteint 12% dans le reste du monde permettant au chiffre d’affaires d’atteindre 1,53 milliard de dollars.

Pour le trimestre en cours, Accenture table sur un chiffre d’affaire compris entre 8,65 et 8,90 milliards de dollars.