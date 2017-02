A l’issue de la réouverture de l’offre publique d’achat, Accenture détient 95,92% des actions et des droits de vote et 54,16% des BSA d’Octo Technology, soit 95,85% du capital de la société en base diluée (compte non-tenu des 2.544 actions auto-détenues par Octo).

Les conditions requises étant satisfaites, Accenture fera prochainement une demande auprès de l’AMF afin d’opérer un retrait obligatoire des actions et BSA d’Octo non apportés à l’offre publique d’achat, soit 20.493 actions, représentant 4,04% du capital, et 34.159 BSA, représentant 45,84% des BSA émis encore en circulation. L’AMF annoncera la date du retrait obligatoire qui sera réalisé aux mêmes prix que l’offre, soit un montant en numéraire de 22,50 euros par action et de 1,7222 euros par BSA, net de tous frais. A l’issue de ce retrait, Accenture détiendra la totalité du capital d’Octo et les actions et BSA Octo seront radiés des négociations d’Alternext Paris.