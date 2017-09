A l’occasion du 10ème anniversaire du lancement de l’iPhone, Apple vient donc de présenter ses nouvelles moutures du smartphone. L’une d’elle, l’iPhone X, se distingue tout particulièrement des versions précédentes. Au programme : un appareil dans une gaine de verre, un écran 5,8 pouces super Retina OLED, l’abandon du bouton lecteur d’empreintes digitales au profit d’une caméra avec lecteur infrarouge permettant la reconnaissance faciale même de nuit, un processeur offrant un gain de performance de 70%, l’enregistrement vidéo à 60 images/seconde et, ce qui était très attendu, la recharge de la batterie par induction. Sans oublier des tas de possibilités côté applications futures. Tout cela fait très certainement saliver les afficionados de la marque à la pomme, dont certains devront toutefois gratter les fonds de tiroir pour rassembler les 1.159 euros que coûte la version de base de 64 Go, la version 256 Go nécessitant 1.359 euros, soit pour beaucoup l’équivalent d’un mois de salaire. Ce sont d’ailleurs des prix bien plus élevés qu’aux Etat-Unis.

La firme de Cupertino a beau annoncer dans la foulée les iPhone 8 et 8 Plus dont les prix sont plus raisonnables, on doit constater, comme le fait Statista, qu’après un lancement du premier iPhone à un prix élevé, les prix ont baissé ensuite… avant de repartir à la hausse depuis le modèle 6S (à l’exception toutefois de l’iPhone SE).

chartoftheday_11040_comment_le_prix_de_l_iphone_a_evolue_depuis_2007_n.jpg