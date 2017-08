Le marché des équipements informatiques personnels (PCD, qui comprend les PC et tablettes) n’est pas prêt de se rétablir si l’on en croit IDC. Selon le cabinet d’analyse, les ventes devraient poursuivre un lent déclin, passant de 435,1 millions d’unités en 2016 à 398,3 millions d’unités en 2021, ce qui représente un taux de décroissance annuel moyen de 1,7%.

Cela dit, tous les équipements ne sont pas logés à la même enseigne. Les notebooks devraient de leur côté bénéficier d’une croissance modeste mais régulière, à l’exception toutefois de 2018, soit un CAGR (taux de croissance annuel moyen) de 0,7%. Les tablettes détachables et les portables convertibles devraient quant à eux bénéficier d’une solide croissance de plus de 14% par an sur la période. Enfin, les PC ultra portables devraient eux aussi connaître une belle progression d’ici 2021 avec un CAGR de 11,8%.

« Analyser le marché des équipements informatiques personnels dans son ensemble peut être compliqué car toutes les catégories de produits connaissent des tendances différentes », explique dans un communiqué Ryan Reth, responsable du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d’IDC. « Si l’on s’en tient aux tablettes, on continue à penser que cette catégorie va poursuivre son déclin, car l’intérêt pour les modèles ultra fins diminue et le cycle de vie des appareils se rapproche de plus en plus de celui des PC il y a 4 ou 5 ans. Les tablettes détachables vont quant à elles poursuivre leur croissance, mais nous réduisons nos prévisions à court-terme en partant de l’hypothèse que les fabricants OEM passent plus lentement que prévu des notebooks aux détachables. La bonne nouvelle concernant ces modèles est que les consommateurs, de même que les acheteurs professionnels s’ouvrent à Windows 10. Nous en sommes déjà à un point où les détachables Windows représentent déjà plus de 50% des livraisons de cette catégorie. Cela dépasse nos prévisions. »

« Le marché traditionnel du PC poursuit une transition stable vers les nouveaux modèles fins et convertibles », commente de son côté Loren Loverde, vice-présidente du cabinet. « Néanmoins, les utilisateurs professionnels et grand public continuent de prolonger la vie des anciens PC, limitant leurs dépenses et étalant leurs usages à travers différents appareils. Les livraisons pourraient toutefois augmenter si l’amélioration des conditions économiques, l’adoption du gaming, de la réalité virtuelle et l’accélération du déploiement de Windows 10 se poursuivent. Cependant, dans le meilleur des cas, la croissance globale restera probablement limitée. »

Personal Computing Device Forecast, 2016-2021 (shipments in millions) Form Factor 2016 Shipments 2016 Share 2021 Shipments* 2021 Share* 2016-2021 CAGR* Desktop + DT & Datacenter Workstation 103.4 23.8% 86.3 21.7% -3.5% Notebook + Mobile Workstation 156.8 36.0% 162.1 40.7% 0.7% Detachable Tablet 21.5 4.9% 41.9 10.5% 14.3% Slate Tablet 153.4 35.3% 108.1 27.1% -6.8% Grand Total 435.1 100.0% 398.3 100.0% -1.7% Traditional PC 260.2 59.8% 248.4 62.4% -0.9% Traditional PC + Detachable 281.6 64.7% 290.3 72.9% 0.6% Total Tablet (Slate + Detachable) 174.9 40.2% 149.9 37.6% -3.0% Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, August 24, 2017

* Forecast data

