Le groupe Avenir Telecom annonce qu’il a présenté son plan de continuation au tribunal de commerce de Marseille. Celui-ci doit rendre son délibéré dans les prochains jours.

Après avoir affiché de lourdes pertes, le grossiste et distributeur avait été mis en redressement judiciaire le 4 janvier 2016, bénéficiant d’une période d’observation de six mois. A l’issue de celle-ci il avait bénéficié d’un nouveau délai de six mois qui lui avait permis d’entamer une vaste réorganisation. La période d’observation avait été renouvelée une dernière fois le 25 janvier dernier, arrivant à échéance le 4 juillet. Entretemps, le groupe marseillais, qui a abandonné la distribution directe en France et en Europe de l’Ouest à travers ses boutiques Integrity, s’est recentré sur la conception et la distribution via des partenaires, de mobiles et d’accessoires (chargeurs, cartes mémoires, coques, écrans de protection…) sous la marque Energizer dans le monde entier (hors Amérique du Nord) et sur la distribution en Europe, Moyen-Orient, Asie et Pacifique des mobiles Yezz. Ces effectifs ont été ramené de 1.271 personnes en septembre 2016 à 549 collaborateurs. Dans un communiqué publié fin janvier, il avait indiqué qu’il se consacrait à la préparation d’un plan de continuation avec ses partenaires opérationnels et financiers afin de « mettre en adéquation ses engagements avec sa nouvelle capacité financière ». C’est ce document, dont on ne connait pas la teneur, qui a été transmis au tribunal de commerce.