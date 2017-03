La fusion de l’entreprise avec HPE Enterprise Services au sein d’une nouvelle société baptisée DXC Technology a été approuvée par les actionnaires de CSC rapporte CRN. DXC, qui débutera donc ses activités le 3 avril prochain, devrait générer un chiffre d’affaires annuel de 26 milliards de dollars et compter plus de 5.000 clients dans 70 pays.

Selon un communiqué publié par CSC, près de 99% des actionnaires totalisant un peu moins de 85% des actions de la société se sont prononcés en faveur de la fusion. Dans ce document, le CEO de la SSII, Mike Lawrie, a expliqué que cette opération allait créer plus de valeur pour les clients, les partenaires et les actionnaires et offrir de nouvelles opportunités de croissance pour les salariés.

Mike Lawrie restera président et CEO de DXC Technology. Quant à la présidente et CEO d’HPE, Meg Whitman, elle rejoindra le conseil d’administration de la société.

Après la publication de ce communiqué, le titre CSC a gagné 35 cents, soit 0,52%, l’action cotant ainsi 68,05 dollars au New York Stock Exchange.

Un Investor Day est programmé mercredi prochain 5 avril au cours duquel la direction de DXC Technology fournira, entre autres, des détails sur la stratégie du nouveau poids lourd des services.