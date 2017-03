Créé en 2012 par deux anciens ingénieurs de l’armée israélienne, LightCyber est spécialisée dans la détection d’intrusion ainsi que dans l’analyse comportementale basée sur l’apprentissage machine. La jeune pousse a développé la solution Active Breach Detection qui permet de détecter les menaces et les attaques qui ont échappé aux contrôles traditionnels.

Palo Alto annonce avoir dépensé 105 millions de dollars en numéraire pour acquérir la startup. L’opération étant finalisée, la firme de Santa Clara va intégrer dès que possible les capacités d’analyse comportementale de LightCyber à sa plateforme.

Dans le communiqué, le CEO Mark McLaughlin indique que la technologie de LightCyber « va compléter les capacités de prévention des menaces de la plateforme de Palo Alto afin d’aider les organisations à non seulement améliorer mais également à mettre à niveau leurs capacités de protection afin de prévenir les cyberattaques. » « La volonté de l’équipe de LightCyber d’apporter de l’automatisation et de l’apprentissage machine pour faciliter la tâche particulièrement difficile, qui consiste à identifier les menaces très sophistiquées et non détectées par les autres moyens au sein du réseau, répond parfaitement a l’approche de notre plateforme », ajoute le CEO.

Ces nouvelles fonctionnalités devraient être proposées sous forme d’abonnement séparé d’ici la fin de l’année. D’ici-là le produit de LightCyber continuera à être proposé séparément et les clients actuels bénéficieront du support attendu.