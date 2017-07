Près des deux-tiers (63%) des iPhone vendus depuis le lancement du fameux smartphone en 2007 seraient toujours utilisés à ce jour. C’est ce qu’affirme Digitimes qui s’appuie sur une enquête réalisée par le spécialiste des études de marché Newzoo. Selon ce dernier, 728 millions d’iPhone, soit 63% des smartphones fabriqués par la firme à la pomme à ce jour, seraient toujours utilisés, dont 228 millions (31%) en Chine et 120 millions (16%) aux Etats-Unis, ses principaux marchés. Cela représente environ 25% de tous les smartphones utilisés dans le monde alors qu l’iPhone ne pesait au mois d’avril que 15% des ventes totales de smartphones.

Lancé en 2014, l’iPhone 6 reste le modèle le plus populaire des iPhone en usage, reprèsentant à lui seul 21% des 728 millions d’appareils comptabilisés, suivi de l’iPhone 6S (18%), l’iPhone 7 (11%), l’iPhone 6 Plus (9%) et l’iPhone 6S Plus (8%).

Ces chiffres tombent alors que JPMorgan réduit ses prévisions de ventes au quatrième trimestre de l’appareil, de 49,5 millions d’exemplaires à 42,2 millions d’exemplaires, suite à des problèmes de production d’écrans OLED.