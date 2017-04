Le Cloud computing est désormais adopté par le plus grand nombre, les périphériques mobiles sont partout et les réseaux sociaux émettent en permanence des quantités gigantesques de données.

À chaque innovation technologique, le concept de vitesse dans l’entreprise est redéfini et nos attentes en la matière évoluent. Nous exigeons une réponse instantanée à nos questions et une solution à nos problèmes en l’espace de quelques minutes, et non plus de quelques heures.

Cependant, si les sociétés veulent survivre dans ce nouveau contexte, elles doivent pouvoir répondre aux questions suivantes : « Comment transformer notre entreprise pour pouvoir fournir des réponses en temps réel ? » et « Comment atteindre cet objectif sans compliquer nos systèmes informatiques et sans faire grimper nos coûts ? ».

Dans ce livre blanc, nous dévoilons cinq secrets pour vous aider à fournir des données exploitables en temps réel. Vous pourrez ainsi dépasser les attentes de vos clients en leur fournissant instantanément les informations dont ils ont besoin, en augmentant l’efficacité de vos processus métiers et en améliorant l’expérience client.

