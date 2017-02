Le classement que nous publions ici recense les entreprises basées en France et appartenant au secteur des technologies de l’information ayant enregistré la plus forte croissance au cours de la période 2012-2015. Il s’agit d’une sélection des entreprises IT que Lesechos.fr a classées dans son top 500 des « champions de la croissance » publié le 3 février dernier.

On relèvera la présence de nombreuses sociétés dont Channelnews.fr a régulièrement l’honneur de chroniquer l’actualité. On citera notamment Metsys, Actility, Scality, Sellsy, Cirruseo, DCforData, PacWan, Startx, Kaliop, Ivalua, Neocoretech, Nomios, vNext, OpenIP, Ucopia, S-Cube, Compufirst, Linkbynet, Netxp, Olfeo. Certaines, comme Metsys, ont même déjà été sélectionnées dans le top croissance que nous réalisons chaque année.

Mais beaucoup d’autres sont passées jusqu’ici sous notre radar. C’est donc l’occasion de les découvrir en espérant avoir l’occasion de couvrir leur actualité dans un avenir proche.

Source et méthodologie :

Ce classement a été réalisé sur la base du classement « Les champions de la croissance » publié par Lesechos.fr le 3 février dernier qui répertorie les 500 entreprises issues de tous les secteurs d’activité ayant enregistré les plus fortes croissance entre 2012 et 2015. Nous avons sélectionné les entreprises relevant du secteur IT. Pour être éligible à ce classement, les sociétés référencées devaient avoir dépassé les 100 K€ de chiffre d’affaires en 2012 et les 1,5 M€ en 2015, être indépendantes, avoir leur siège en France et grandir principalement de façon organique, précisent Lesechos.fr. La réalisation en a été confiée à Statista qui a d’abord sélectionné 10 000 entreprises sur la base de l’analyse de leur chiffre d’affaires disponible dans diverses sources et bases de données publiques (comme Infogreffe.fr, Astrée/Bureau Van Dijk). Statisca n’a finalement retenu que les entreprises ayant souhaité participé et qui ont accepé de révéler leurs chiffres clés.