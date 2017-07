Des 10 plus grandes entreprises du Nasdaq en mars 2000, seules trois restent dans le Top 10 aujourd’hui. C’est ce que rappelle, non sans malice, le Silicon Valley Business Journal. A l’époque, Apple était largement ignorée, Google n’était qu’une startup et le CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, alors âgé de 16 ans, poursuivait ses études.

Les 10 champions d’alors étaient dans l’ordre Microsoft (525,4 milliards de dollars de capitalisation), Cisco (466,4 milliards de dollars), Intel (401,3 milliards de dollars), Oracle (234,4 milliards de dollars), Sun (164,5 milliards de dollars), Dell (131,5 milliards de dollars), Qualcomm (96,4 milliards de dollars), Yahoo (93,7 milliards de dollars), Applied Materials (74,6 milliards de dollars) et JDS Uniphase (69,9 milliards de dollars), un équipementier télécoms qui devait frôler la faillite quelques mois plus tard avec une valorisation d’à peine 2 milliards de dollars, victime de la bulle internet. Aujourd’hui la société s’appelle Viavi Solutions.

De ces 10 champions, tous acteurs des TIC, seuls Microsoft, Intel et Cisco surnagent. Les temps changent.